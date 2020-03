O número de casos confirmados por Covid-19 em Portugal aumentou para 169, informou a Direção-Geral da Saúde. São, portanto, mais 57 casos do que na última sexta-feira.



Refira-se que dez doentes estão internados nos cuidados intensivos.



De resto, a região Norte continua a ser a que tem o maior número de casos positivos, 77 no total. Segue-se Lisboa, que voltou a verificar uma subida, e tem agora 73 casos confirmados. Leia mais no site da TVI24.