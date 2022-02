Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 10.376 novos casos e 32 óbitos associados à covid-19, de acordo com o boletim diário epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira.



O total de vítimas mortais sobe assim para 20.973 no país e o de infectados ascende a 3.241.451 desde o início da pandemia.



Do total de óbitos registados esta sexta-feira, 14 foram contabilizados na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), sete no Centro, seis no Norte e quatro no Alentejo.



O número de internamentos diminuiu. Há 1501 pessoas hospitalizadas, menos 59 do que no dia anterior, sendo que há menos oito nos cuidados intensivos (total de 98).



O boletim dá conta de um total de 2.764.245 recuperados, mais 22.645 do que no balanço anterior. Neste momento, há 456.233 casos ativos em Portugal, menos 12.301 em relação a quinta-feira.



Portugal encontra-se na zona laranja no que refere à matriz de risco. Os dados divulgados nesta sexta-feira dão conta de nova descida na incidência a 14 dias por 100 mil habitantes para 222,5 a nível nacional e 2157,4 no continente. Já o índice de transmissibilidade — ou R(t) — subiu ligeiramente para 0,73 a nível nacional e 0,71 no continente.