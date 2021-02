Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 275 mortes e mais 5.805 novos casos de infeção por covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico desta segunda-feira, da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os novos números fazem aumentar para 12.757 o total de mortes associadas à covid-19 em Portugal, desde que foi detetada a pandemia. Já o número de infeções totais aumenta para 726.321.

Há mais 175 doentes internados, agora no total 6.869, um novo recorde. Há, ainda, mais sete pessoas nos cuidados intensivos, ao todo 865, também um novo número máximo.

Foram registados mais 7.973 recuperados, sendo que o número de casos ativos desce para 179.180 (menos 2.443). Contactos em vigilância também descem: são 220.353, menos 3.638 do que no domingo.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua como a mais afetada diariamente, tendo mais 3.370 novos casos confirmados e mais 149 óbitos registados. No Norte, houve mais 1.180 casos e mais 45 óbitos. No centro, o número de novas infeções é mais baixo (mais 559), mas foi a segunda região a ter mais óbitos nas últimas 24 horas: 51. Na região do Alentejo, mais 409 casos e mais 21 vidas perdidas. No Algarve, mais 205 mortes e mais nove vítimas a lamentar. Nos arquipélagos, não se registaram óbitos: na Madeira há mais 56 casos e nos Açores mais 26.

Estes números surgem numa altura em que os especialistas preveem que a primeira semana de fevereiro possa atingir um pico de óbitos e também de novas infeções, bem como um aumento nos internamentos hospitalares.

Artigo atualizado às 14h40