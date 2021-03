Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais onze mortes e 575 novos infetados com o novo coronavírus, de acordo com o boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) esta quarta-feira.

O número de internados baixou para 712 (menos 31 do que na véspera) e em unidades de cuidados intensivos estão agora 155 pessoas (menos quatro face ao dia anterior).

No total, a covid-19 em Portugal, segundo os dados oficiais, já vitimou 16.805 pessoas, provocando 818.787 infeções.

Houve mais 752 pessoas dadas como recuperadas da doença (total de 769.838 mil pessoas), sendo o número de casos ativos neste momento de 32.114, menos 188 do que na véspera. Em vigilância estão 14.898 pessoas, menos 20.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que voltou a registar mais novas infeções (262), além de seis mortes. No Norte, registaram-se mais 142 casos e mais um óbito. No Centro, menos óbitos que no Norte (mais 68), mas mais óbitos registados (foram mais quatro as vítimas a lamentar na região). No Algarve houve mais 53 casos, na Madeira mais 39, no Alentejo mais seis e nos Açores mais cinco.

Notícia atualizada às 14h18.