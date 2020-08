O número de casos de covid-19 em Portugal evoluiu de 56.673 para 57.074 e as mortes de 1.809 para 1.815, de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta sexta-feira.

Nas últimas 24 horas há por isso mais seis mortes e 401 infetados. Desde 11 de julho que o número de novos casos num dia não passava de 400.

Quatro das vítimas mortais tinham mais de 80 anos (dois homens e duas mulheres). As outras duas estavam na casa dos 70 anos (um homem e uma mulher).

A taxa de mortalidade é de 3,2%, sendo de 15,4% acima dos 70 anos.

Estão internadas 334 pessoas (mais 17), estando 38 delas nos cuidados intensivos (mais três).

Há mais 199 pessoas recuperadas, num total de 41.556 doentes curados desde o início da pandemia. Há neste momento 13.703 casos ativos, mais 196 do que na véspera.

Quatro das mortes foram em Lisboa e Vale do Tejo, região em que foram registados 182 dos 401 novos casos, o que equivale a 45%. As outras duas mortes foram no Norte, onde há mais 166 infetados, 41% dos novos casos deste relatório.

No Centro há mais 29 infetados, no Alentejo nove, há mais dez no Algarve e mais cinco na Madeira. Não há registo de novos casos nos Açores.