Portugal regista mais sete mortes e 193 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o relatório divulgado pela Direção Geral da Saúde esta segunda-feira.



O país já registou 18.000 mortes e 1.071.307 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 desde o início da pandemia.



Dos sete óbitos, quatro foram em Lisboa e Vale do Tejo, dois na região Norte e um no Centro.



A grande maioria das novas infeções registam-se nas regiões Norte (53) e de Lisboa e Vale do Tejo (51). Há ainda 29 novos casos na região Centro, 38 no Alentejo e 11 no Algarve. Por seu turno, os Açores têm três novos casos e a Madeira oito. No total, há 30.222 casos ativos em Portugal.



Há agora 351 doentes internados em unidades hospitalares, mais nove que no dia anterior. Por outro lado, há 68 pessoas em cuidados intensivos, menos uma que na véspera.



Em sentido contrário, há mais 331 pessoas recuperadas da doença num total de 1.023.085 desde março de 2020.



O R(t) subiu dos 0,89 para 0,91 a nível nacional. Em sentido inverso está a incidência a nível nacional que baixou de 101,7 casos de infeção por 100 mil habitantes para 84,3 casos por 100 mil habitantes.