Portugal registou mais sete mortes e mais 306 novos casos de covid-19, de acordo com o boletim diário epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado nesta segunda-feira.

Num dia em que se registou a recuperação de 604 pessoas, o número de casos ativos está nos 33.634, o que representa uma diminuição de 339 relativamente ao boletim de domingo. Já o número de pessoas internadas aumentou ligeiramente, sendo agora 471, mais 16 do que na véspera, 82 deles nos Cuidados Intensivos.

Lisboa e Vale do Tejo volta a ser a região com mais novos casos registados, num total de 116, enquanto a região Norte tem mais 82. Lisboa foi também a região onde com mais mortes (quatro), a região Centro teve duas e o Algarve uma.

De acordo com o documento, o total de casos acumulados apresenta hoje menos nove infetados relativamente ao dia anterior na região Centro, «resultante de uma correção de 34 casos após revisão da sua classificação».

