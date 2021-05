Portugal ultrapassou este sábado a barreira das 17 mil mortes por covid-19, ao registar sete óbitos e 469 novos casos nas últimas 24 horas.

De acordo com o relatório divulgado pela Direção-Geral da Saúde, o total de mortes ascende agora a 17 006, registando-se neste momento 22 171 casos ativos (mais 76 do que na véspera).

O número total de internados é neste momento de 223 (menos 13 do que na véspera), sendo que 71 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (menos um do que no dia anterior).