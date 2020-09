O Flamengo anunciou que os testes realizados antes do jogo da Libertadores frente ao Barcelona de Guayaquil detetaram seis jogadores infetados com covid-19.

«Os atletas estão assintomáticos, em isolamento na concentração e assistidos pelo Departamento Médico», diz a nota do clube.

Os atletas estão assintomáticos, em isolamento na concentração e assistidos pelo Departamento Médico do clube. #CRF — Flamengo (@Flamengo) September 21, 2020

O plantel rubro-negro está no Equador desde a semana passada já que na quinta-feira defrontou o Independiente del Valle, tendo sido goleado por 5-0, e na terça-feira defronta então o Barcelona de Guayaquil. Como não tinha jogos no Brasil no fim-de-semana, a comitiva permaneceu no país.

O Flamengo não divulgou quem são os jogadores infetados, mas a imprensa brasileira avançou os nomes numa lista que inclui Bruno Henrique, alvo do Benfica.

O médio Diego Ribas confirmou nas redes sociais que é um dos atletas com teste positivo e deixou uma mensagem: