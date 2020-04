Lisboa continua a ser o município com maior número de pessoas infetadas com covid-19 em Portugal. Nas últimas 24 horas, de acordo com o relatório divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), há mais 18 casos, que perfaz um total de 699 pessoas com a doença.

O Porto continua a ser o segundo concelho com mais casos confirmados. O aumento de 29 casos eleva para 689 o número de infetados.

Os números são do sistema SINAVE (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica), que corresponde a 78% dos casos confirmados.