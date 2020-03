O Porto ultrapassou Lisboa como o concelho com mais casos confirmados de covid-19. Desde terça-feira que o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde apresenta uma caracterização demográfica dos casos confirmados da doença por concelho e a lista era sempre encabeçada por Lisboa, até agora.

No relatório divulgado esta sexta-feira, com os dados referente aos casos até às 00.00, o Porto é agora o concelho com mais casos. São 317, mais 58 casos do que no dia anterior. Lisboa é agora o segundo concelho da lista com 284 casos, tantos como na véspera.

Vila Nova de Gaia continua a ser o terceiro concelho, com 262 doentes, mais 99 do que no dia anterior, seguida da Maia, com 171, mais 14 casos do que na véspera.

Gondomar, com 149 casos, Ovar, com 145, Braga com 131, Coimbra, com 109, Valongo, com 108 e Matosinhos, com 107, são os outro concelhos com mais de cem casos.

Caracterização demográfica (fonte: DGS)

Na caracterização demográfica, a DGS diz que, quando os casos confirmados são inferiores a 3, por motivos de confidencialidade, os dados não são apresentados

Os dados mais recentes registam 4.268 infetados em Portugal e 76 mortos.