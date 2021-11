Há mais 18 mortos e 1475 infetados nas últimas 24 horas em Portugal.

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira, oito dos óbitos registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), quatro no Centro, dois na região Norte, dois no Algarve e dois na Madeira.

No que diz respeito aos novos casos, foi também na região de LVT que se registou o maior aumento de infetados: mais 497, seguindo-se o Norte, com mais 470, o Algarve com 176, o Centro com 159, o Alentejo com 108, a Madeira com 62 e os Açores com três novos casos.

O número de internados também continua a aumentar, havendo agora 628 pessoas hospitalizadas devido à doença, mais 31 do que no domingo. Há ainda mais quatro pessoas em cuidados intensivos, num total de 93.

Há ainda mais 658 pessoas recuperadas da doença.

