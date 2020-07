Portugal passou de 46.221 para 46.512 casos de covid-19 e de 1.654 para 1.660 mortes.

Nas últimas 24 horas há mais seis óbitos e 291 infetados.

As vítimas mortais são uma mulher entre os 60 e os 69 anos, um homem e uma mulher entre os 70 e os 79 anos e três homens com mais de 80 anos.

Óbitos

O número de recuperados passou de 30.655 para 30.907, ou seja, há mais 252 doentes curados. O número de casos ativos subiu para 13.945.

Há 462 doentes internados, mais três do que na véspera. Há 64 em Unidades de Cuidados Intensivos, menos quatro do que no sábado.

226 dos novos casos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, o que corresponde a 78 por cento. Cinco das mortes também ocorreram nesta região, tendo a outra sido no Norte.

Casos e mortes por região:

Lisboa e Vale do Tejo: 22.611 casos (+226), 540 mortes (+5)

Norte: 18.109 casos (+41), 822 mortes (+1)

Centro: 4.267 casos (+12), 250 mortes (=)

Algarve: 704 casos (+9), 15 mortes (=)

Alentejo: 572 casos (+2), 18 mortes (=)

Açores: 152 casos (-1), 15 mortes (=)

Madeira: 97 casos (+2), sem mortes.

Os dados atualizados por concelho continuam a não estar disponíveis, dizendo a DGS que a informação estará regularizada no boletim de 14 de julho.