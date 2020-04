A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, explicou esta quinta-feira que em Portugal, cada infetado com covid-19 contagia em média uma pessoa.

«Em Portugal, o R0 [número médio de contágios causados por cada pessoa infectada] está perto de 1, com pequenas variações regionais», disse Graça Freitas na conferência de imprensa diária de ponto da situação da covid-19 no país.

A responsável foi questionada sobre se a altura certa para aliviar medidas de contenção seria quando o R0 chegasse a 0,7. «Houve um país, que foi a Noruega, que decidiu que, quando o R0 fosse 0,7, estaria na altura de descomprimir as medidas, este não é o único critério», respondeu.

«A grande vantagem em Portugal é que começámos o período epidémico mais tarde, pelo que vamos acompanhar diferentes critérios de diferentes países para vermos qual se adapta à nossa realidade. Portugal tem um grupo grande de cientistas a avaliar qual será o período ideal para descomprimir, como isso será feito e que critérios teremos de observar. Não há um valor milagroso, para a Noruega, tendo em conta a população da Noruega, foi 0,7».

Também presente na conferência, António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, afirmou que «temos de aprender a viver com o vírus com a consciência de que a única vacina de que dispomos atualmente é o distanciamento social e que o regresso à normalidade terá de ser feito gradualmente».

O secretário de Estado disse ainda que, o decreto do Presidente da República de prolongamento do estado de emergência, «vai ao encontro das medidas cautelosas» que o Governo tem tomado. «O regresso a uma atividade mais normal não é incompatível com a contenção social e com as medidas que têm sido tomadas».

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, deixou o aviso: «Não podemos voltar a dezembro de 2019. Vamos ter de compatibilizar uma nova forma de estar na vida, voltarmos as nossas atividades gradualmente, mas, ao mesmo tempo, termos medidas de controlo da infeção. É neste equilibro que vamos ter de viver nos próximos tempos, nós e o mundo inteiro.»

O secretário de Estado disse ainda que esta semana Portugal recebeu 900 mil respiradores FFP2 e FFP3 e seis milhões de máscaras cirúrgicas e cirúrgicas e outros equipamentos de proteção e anunciou que a DGS vai publicar esta tarde no site um manual para ajudar as famílias a lidar com o isolamento, com «dicas importantes sobre situações de violência, risco e segurança online»

António Lacerda Sales disse ainda que há 2.131 profissionais de saúde infetados: 396 médicos, 566 enfermeiros, e 1.169 assistentes operacionais, assistentes técnicos e outros profissionais de saúde.

O responsável acrescentou que «nas últimas 24 horas não houve nenhuma morte em cuidados intensivos», ressalvando «apenas uma dúvida em relação a um óbito no Hospital de São João».