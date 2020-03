Um jantar de família em Nova Jérsia, nos Estados Unidos teve consequências trágicas para uma família por causa do novo coronavírus Covid-19. Três pessoas morreram e quatro crianças estão infetadas, três em estado crítico.

Segundo o The New York Times, Grace Fusco, matriarca da família, de 73 anos, morreu na quarta-feira. Mãe de 11 filhos e avó de 27 netos, estava internada, gravemente doente com Covid-19, e respirava com a ajuda de um ventilador.

Antes, na sexta-feira da semana passada, tinha morrido a filha mais velha, Rita Fusco-Jackson, de 55 anos e cinco dias depois, na quarta-feira, outro dos filhos, Carmine Fusco, morreu no hospital. Horas depois, a mãe viria também a morreu então.

Quatro crianças também foram infetadas com o coronavírus e há três que estão em estado crítico.

De acordo com a comissária de saúde de Nova Jérsia, Judith M. Persichilli, nesse jantar de família, esteve presente uma pessoa que tinha estado em contacto com um homem que morreu de coronavírus. Esse homem foi o primeiro doente a morrer de coronavírus neste estado norte-americano, a 10 de março.

Agora, há mais 20 pessoas desta família em quarentena, nas suas casas.