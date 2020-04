Donald Trump anunciou que vai suspender temporariamente a imigração para os Estados Unidos da América, face à necessidade de combater o «Inimigo Invisível» e proteger os empregos dos «grandes cidadãos americanos».

«À luz do ataque do Inimigo Invisível e perante a necessidade de proteger os empregos dos nossos GRANDES Cidadãos Norte-americanos, vou assinar um decreto presidencial para suspender temporariamente da imigração para os Estados Unidos», revelou o presidente dos EUA na rede social Twitter.

A covid-19 já matou mais de 42 mil pessoas nos Estados Unidos, onde foram já registados 766.660 casos de infeção, como pode ler no site da TVI24. Cerca de 22 milhões de norte-americanos ficaram sem emprego devido às consequências económicas da epidemia.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!