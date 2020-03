A Fiorentina informou, nesta sexta-feira, que o jogador Dusan Vlahovic teve um teste positivo para Covid-19.

O emblema italiano garante que o jogador está assintomático, e isolado em casa.

A Fiorentina acrescenta ainda que está a avançar com todos os «procedimentos de isolamento previstos nas normas e a iniciar o recenseamento de todas as pessoas que tiveram contacto com o jogador».