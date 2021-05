O Governo já definiu e aprovou as regras para a época balnear, de acordo com a TVI.

As regras para acesso e permanência nos areais são, no geral, as mesmas do ano passado. Relembrando algumas das regras mais importantes, será obrigatório utilizar máscara no acesso a cafés e casas de banho, mas não no areal. Deve ainda haver um espaçamento de um metro e meio entre grupos diferentes no areal, sendo que os chapéus devem estar separados por três metros.

Vão permanecer ainda os ‘semáforos’ à entrada das praias, a limitar a lotação nas praias.

Em relação ao que aconteceu na época balnear do ano passado, espera-se apenas diferenças nas atividades desportivas, que podem vir a ter menos restrições, ainda que não sejam para já conhecidas as mudanças nesse sentido.