O governo espanhol decretou, este sábado, quarentena obrigatória no país, avança o El Mundo.



Esta medida surge depois de a comunidade de Madrid ter mais do que duplicado o número de mortes por surto de coronavírus. Já morreram 133 pessoas só na capital espanhola.



Os espanhóis deverão ficar em casa, salvo as exceções das pessoas que precisem de sair para comprar comida, medicamentos, para irem ao hospital ou em situações urgentes de trabalho.