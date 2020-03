Depois do médico, de um delegado e de Garay, Mangala e Gayà, o Valência informou que tem mais elementos que testaram positivo à covid-19.



Sem revelar as identidades das pessoas infetadas, o clube «che» explica que são casos «assintomáticos e que encontram em casa com medidas de isolamento».



Valência revela ainda que os resultados demonstram que a exposição inerente aos jogos frente à Atalanta resultaram em 35 por cento de casos positivos, pese embora as medidas adotadas pelo clube aquando da visita a Milão.