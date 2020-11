O primeiro-ministro anuncia este sábado, às 18h00, as medidas de combate à covid-19 no âmbito do decreto presidencial que prorroga por mais 15 dias o estado de emergência em Portugal, aprovado na sexta-feira no Parlamento.

O estado de emergência será então prolongado a partir do próximo dia 24, até 08 de dezembro. No final do debate parlamentar, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, admitiu que o número de concelhos com elevados níveis de contágio vai aumentar, passando agora as duas centenas, e adiantou que o Governo «continuará» a atuar em termos de medidas restritivas com base numa lógica de diferenciação ao nível local.

Perante os deputados, o responsável deu ainda como quase certo de que, dentro de 15 dias, o parlamento se volte a reunir para deliberar sobre um novo decreto presidencial então para a segunda prorrogação do estado de emergência.