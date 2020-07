Os Estados Unidos ultrapassaram pela primeira vez a barreira dos 70 mil casos de covid-19, nas últimas 24 horas, elevando para mais de 3,49 milhões o total de contágios no país.

De acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins, as autoridades sanitárias dos EUA registaram 74.513 novas infeções, além de 803 mortos, aumentando para 137.235 óbitos desde o início da epidemia no país.

Estes números equivalem a cerca do dobro dos níveis de contaminação registados no mês de abril, quando grande parte do país estava confinado.

Os Estados Unidos sofreram nas últimas semanas um aumento de infeções no sul e oeste do país, de longe o mais afetado do mundo em termos absolutos, tanto em número de mortos como de casos.

O segundo país mais afetado é o Brasil, que registou 1.233 mortes e 39.924 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde.

Com isso, o Brasil alcançou a marca de 75.366 óbitos e 1.966.748 casos da doença.

O Governo brasileiro frisou que 1.255.564 pessoas já são consideradas recuperadas da covid-19 e outras 635.818 pessoas estão em tratamento.