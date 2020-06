Os Estados Unidos registaram 288 mortos e mais de 38 mil infetados por covid-19 nas últimas 24 horas. Depois de uma queda no número de novos casos, os valores estão, por estes dias, mais altos do que nunca no país, tendo na sexta-feira atingido um número recorde de 47.341 infetados num dia.

De acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins, o país contabiliza 125.768 óbitos e 2.544.169 casos desde o início da pandemia.

Nova Iorque continua a ser o estado mais fortemente afetado pelo coronavírus nos Estados Unidos, com 392.539 casos confirmados e 31.397 mortes, um número apenas inferior ao do Brasil, Reino Unido e Itália.

Só na cidade de Nova Iorque, morreram 22.470 pessoas.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos e mais casos de infeção confirmados.

O Instituto de Métricas e Avaliações em Saúde da Universidade de Washington, cujos modelos para a evolução da pandemia são frequentemente utilizados pela Casa Branca, estima que o país chegue a outubro com cerca de 180 mil mortes.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.