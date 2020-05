O presidente dos EUA, Donald Trump, disse esta quarta-feira que a pandemia da covid-19 é pior do que os ataques a Pearl Harbor, na II Guerra Mundial, e ao World Trade Center a 11 de setembro de 2001.

Trump afirmou que os norte-americanos são «guerreiros» na batalha contra o vírus, do qual continua a dizer que a China é responsável, e apontou: «Isto é pior do que Pearl Harbor, é pior do que o World Trade Center. Nunca houve um ataque assim.»

Os Estados Unidos são o país mais afetado pela covid-19 no mundo, com 73.095 vítimas mortais desde o início da epidemia no país e 1,22 milhões de infetados.

A ofensiva aérea japonesa a Pearl Harbor fez 2.403 vítimas norte-americanas e ditou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Os atentados terroristas ao World Trade Center, a 11 setembro de 2001, fizeram quase 3.000 mortos.

Trump reafirmou o desejo de «reabrir o país», embora admita que isso possa custar a vida a muitas pessoas. «Pode muito bem ser o caso, mas temos de abrir o nosso país outra vez.»