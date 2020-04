Espanha registou, nas últimas 24 horas, mais 585 vítimas pela covid-19, um aumento de 2,8 por cento em relação a quinta-feira. O diretor do Centro de Coordenação de Emergências Sanitérias do Ministério da Saúde do país, Fernando Simón, anunciou ainda mais 5252 casos pela doença, um incremento de três por cento no número de infetados, para um total de 188.068.

De acordo com o Ministério, o número total de vítimas é agora de 19.478, um valor que, contudo, não corresponde à existência das 585 vítimas adicionais reportadas. Feitas as contas ao total de vítimas desde o início do surto no país, Espanha teria registado 348 mortos nas últimas 24 horas.

Em conferência de imprensa, Fernando Simón explicou existir uma «discrepância» nos números totais, devido aos dados «de uma comunidade autónoma». «É preciso decidir sobre uma das fontes, a mais forte e corrigir. Assim que a série estiver disponível, será publicada. Esperamos que a variabilidade seja pequena», antecipou.

Em comunicado, esta sexta-feira, o Ministério da Saúde referiu, para evitar problemas na atualização de contagens, ter adotado «o procedimento de notificação de dados para garantir mais eficiência na gestão» das informações das comunidades autónomas do país.