Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 3.261 novos casos de infeção por covid-19 e mais oito óbitos, de acordo com o boletim diário epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), deste domingo.

O número de pessoas internadas aumentou e ultrapassou as oito centenas pela primeira vez nos últimos quatro meses, desde 18 de março: são agora 805, mais 25 do que no sábado. Em unidades de cuidados intensivos (UCI) estão 176 pessoas, mais três do que na véspera.

Na região Norte registou-se o maior número de novos casos (mais 1.307), mais do que em Lisboa e Vale do Tejo, que registou mais 1.279 novas infeções. No Algarve foram mais 259 casos, no Centro mais 247, no Alentejo mais 117, nos Açores mais 43 e, na Madeira, mais nove.

Cinco mortes foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, duas a Norte e uma no Algarve. Por género, faleceram mais quatro homens e mais quatro mulheres.

Há mais 1.258 recuperados e o número de casos ativos subiu para 51.771 (mais 1.995 do que no sábado).

A incidência nacional continua nos 355,5 casos de infeção por 100 mil habitantes e, no Continente, em 366,7. O R(t) nacional é de 1,12 e, no Continente, de 1,13.