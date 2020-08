O número de casos de covid-19 em Portugal evoluiu de 56.274 para 56.673 e as mortes associadas à doença de 1.807 para 1.809, de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), esta quinta-feira.

Há, por isso, mais 399 casos registados nas últimas 24 horas e também mais dois óbitos. É o número mais alto de casos associados à covid-19 em Portugal desde o início de julho. No dia 10 desse mês, tinham-se registado 402.

Nos dados mais recentes, mais 173 pessoas foram dadas como recuperadas, o que aumenta o número total para 41.357.

Os dois óbitos aconteceram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que tem 186 dos novos casos (46,61 por cento). No Norte, há mais 161 casos, o que corresponde a 40,35 por cento dos casos do dia. No Centro há mais 26 casos, no Alentejo há mais oito, tal como no Algarve. Na Madeira há mais sete e nos Açores mais três.

Continuam internadas 317 pessoas (mais seis), estando 35 delas nos cuidados intensivos (menos três).

No total, o número de casos ativos é de 13.507, mais 224 do que no balanço do dia anterior.