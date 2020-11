O número de vítimas associadas à covid-19 em Portugal passou de 3.250 para 3.305 o número total de casos de infeção confirmados evoluiu de 204.664 para 211.266, de acordo com os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado

Os dados mais recentes indicam a existência de mais 55 óbitos e de mais 6.602 novos infetados. É o terceiro dia com mais novos casos.

Há menos uma pessoa internada (2.798 no total), mas há, por outro lado, mais 25 pacientes nos cuidados intensivos, sendo agora 413 nessa condição, um valor máximo nas unidades hospitalares portuguesas.

Há mais 5.135 pessoas dadas como recuperadas – um total de 122.517 desde o início da pandemia – pelo que o número de casos ativos volta a atingir um novo máximo: há mais 1.412 ativos, para um total de 85.444.

Dos 55 óbitos mais recentes, 28 foram na região Norte, 17 em Lisboa e Vale do Tejo, oito no Centro e dois no Alentejo. Por género, morreram mais 32 mulheres e 23 homens.

O Norte continua a ser a região com maior número de casos diários: registou mais 4.154 (62,92 por cento do total diário). Lisboa e Vale do Tejo teve mais 1.563 casos, o Centro mais 715, o Algarve mais 95, o Alentejo mais 52, os Açores mais 18 e a Madeira mais cinco.