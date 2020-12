Os números da covid-19 em Portugal evoluíram de 4.577 óbitos totais para 4.645 e de 300.462 casos totais para 303.846 de acordo com os dados desta quarta-feira, da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os novos números traduzem-se em mais 68 mortes registadas com associação à covid-19 e mais 3.384 novos casos de infeção.

Há mais 2.569 recuperados, para um total de 223.446, o que significa uma subida nos casos ativos, que são agora mais 747 em relação a terça-feira (75.755).

O número de internados subiu para 3.338, mais 63 do que no dia anterior. Nos cuidados intensivos estão 525 pessoas (mais quatro).

Por regiões, o Norte foi a que teve mais novas situações de contágio: 1.857 novos casos (54.87 por cento). Lisboa e Vale do Tejo tem mais 939 casos, o Centro mais 401, o Alentejo mais 85, o Algarve mais 74, os Açores mais 22 e a Madeira mais seis.

Dos novos óbitos, 36 foram a Norte, 23 em Lisboa e Vale do Tejo, sete no Centro e dois no Alentejo.