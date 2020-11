O número de vítimas associadas à covid-19 em Portugal passou de 3.181 para 3.250 e o número total de casos de infeção confirmados evoluiu de 198.011 para 204.664, de acordo com os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira.

Os dados mais recentes indicam a existência de mais 69 óbitos e de mais 6.653 novos infetados. Portugal ultrapassou a barreira dos 200 mil casos desde o início da pandemia e é o dia com mais casos registados.

Em relação aos números das últimas 24 horas, há mais cinco internados (total de 2.799) e mais cinco pessoas nos cuidados intensivos (388).

Dos novos óbitos, 32 foram na região Norte, 27 em Lisboa e Vale do Tejo, oito no Centro, um no Alentejo e outro no Algarve. Por género, faleceram mais 33 homens (1.662) e 36 mulheres (1.588).

Dos novos casos registados, a região Norte voltou a registar a maioria: mais 4.061 (61 por cento do total de casos), 1.733 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 626 no Centro, 114 no Alentejo, 86 no Algarve, 19 nos Açores e 14 na Madeira. Por género, 2.982 novos casos foram em homens (92.678) e 3.671 em mulheres (111.986).

Há mais 3.693 casos de pessoas dadas como recuperadas (117.382 desde o início da pandemia) e, por isso, o número de casos ativos continua a subir, à semelhança dos últimos dias: até às 11 horas desta sexta-feira, de acordo com a DGS, eram 84.032 os casos ativos (+2.891 do que na quinta-feira).