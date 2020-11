Os números totais da covid-19 em Portugal evoluíram de 4.209 óbitos para 4.276 e de 280.394 casos para 285.838, de acordo com os dados desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nas últimas 24 horas foram registadas mais 67 mortes e mais 5.444 novos casos.

Há mais 5.502 recuperados, para um total de 199.446 desde o início da pandemia no país. O número de casos ativos desce para 82.116 (menos 125 do que nas últimas 24 horas).

Há um novo recorde de pacientes nos cuidados intensivos: 526. São mais dez face ao último dia, superando os 517 de quarta-feira. Internadas estão 3.208 pessoas, mais 16 do que no dia anterior.

Do total de novos casos, a região Norte continua a ser a que mais novas infeções regista: mais 3.161 (58,06 por cento do total diário). Lisboa e Vale do Tejo tem mais 1.380 novos casos, o Centro 631, o Alentejo 136, o Algarve mais 90, os Açores mais 35 e a região da Madeira mais 11.

Dos 67 óbitos, 39 foram a Norte, 15 em Lisboa e Vale do Tejo, oito no Centro, três no Algarve e dois no Alentejo. Por género, faleceram mais 32 homens e 35 mulheres.

Há menos 654 contactos em vigilância no país, agora 80.713.

Artigo atualizado às 15h27