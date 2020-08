Portugal registou mais dois mortos e mais 238 infetados por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo os dados oficiais divulgados pela Direção-Geral da Saúde.

O número de casos confirmados subiu de 51 072 para 51 310 e o de óbitos passou de 1735 para 1737.

Os dois óbitos foram acima dos 80 anos, um homem e uma mulher. Um foi registado na região de Lisboa e Vale do Tejo e outro no Alentejo.

Há 375 pessoas internadas, menos seis do que as registadas na sexta-feira. Destas, 40 estão nos cuidados intensivos, menos uma. Há mais 300 recuperados, um total de 36.783.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais casos diários: desta feita, 164 dos 238 novos infetados, o que representa 68,9 por cento dos casos mais recentes.

Casos e mortes por região:

Lisboa e Vale do Tejo: 26.231 casos (+164), 605 mortes (+1)

Norte: 18.742 casos (+67), 828 mortes (=)

Centro: 4.449 casos (+10), 252 mortes (=)

Algarve: 879 casos (-4)*, 15 mortes (=)

Alentejo: 736 casos (+2), 22 mortes (+1)

Açores: 167 casos (-1)*, 15 mortes (=)

Madeira: 106 casos (=), sem mortes.

*A subtração no número de casos no Algarve e nos Açores devem-se, segundo a DGS, «por força da necessidade de correção da série histórica e da real atribuição dos mesmos a outras regiões de saúde». Ou seja, o número real de novos casos do último dia é de 243.