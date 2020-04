Portugal registou mais 21 mortos associados à covid-19 e mais 657 casos de pessoas infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS), no balanço diário epidemiológico desta segunda-feira.

No total, o país regista agora 735 vítimas e 20.863 casos. O número de novas vítimas corresponde a um aumento de 2,9 por cento, enquanto o número de casos representa uma subida de 3,3 por cento.

O número de recuperados é de 610, o mesmo do balanço anterior, ao passo que há 4.739 pessoas a aguardar resultado laboratorial, menos 220.

Dos casos confirmados, há 1.208 internados (menos 35), sendo que 215 estão nos cuidados intensivos, menos nove que no boletim prévio.

Por regiões, o Norte continua a ser a que regista mais mortos, agora 424, mais 15 do que no domingo. Segue-se a região Centro, com 164 vítimas, o mesmo valor do balanço anterior. Lisboa e Vale do Tejo tem mais quatro mortos e são agora 130. No Algarve, há 11 vítimas a registar (mais uma) e nos Açores seis (mais uma).

O relatório da situação epidemiológica continua também a mostrar que o Norte é a região com mais casos, 12.543, seguido de Lisboa e Vale do Tejo (4.709), Centro (2.952), Algarve (311), Alentejo (161), Açores (107) e Madeira (80).

Os valores diários contabilizados dizem respeito até as 11 horas desta segunda-feira, 20 de abril.

No último balanço diário, de sábado para domingo, Portugal registara mais 27 óbitos e 521 novos casos, o que tinha representado crescimentos respetivos de 3,9 e 2,6 por cento.