Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 58 óbitos associados à covid-19 e mais 1.027 novos casos de infeção, segundo o boletim epidemiológico desta sexta-feira, da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os novos números elevam para 16.243 o total de mortes desde que foi registada a doença em Portugal, bem como para 802.773 o número de casos totais.

Nos hospitais, por mais um dia, registam-se descidas. O número de internados é agora de 2.404 (menos 209) e os pacientes nos cuidados intensivos são 522 (menos 14).

Há mais 2.780 casos dados como recuperados, um total de 714.493. Os casos ativos descem para 72.037 (menos 1.811).

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo continua, a nível diário, como a que mais casos e mais óbitos regista. São mais 410 novas infeções e mais 28 vidas perdidas a lamentar. Na região Norte, há mais 250 casos e mais 11 mortes, menos dois óbitos do que no Centro, que registou 13, além de 140 novas infeções confirmadas. Na Madeira, há mais 123 casos, no Algarve 54, no Alentejo 51 (além de seis mortes).

Quanto aos Açores, a DGS dá conta de uma passagem de 3.731 casos de ontem para 3.730 esta sexta-feira (menos um), justificando, no relatório, que o mesmo «reflete uma descida do número total de casos da região dos Açores, por força da necessidade de correção de um caso duplicado, não tendo sido notificado qualquer caso na região dos Açores no dia em análise».

Há, ainda, menos 4.528 contactos em vigilância, um total de 53.166.