Portugal registou mais um morto e mais novos 209 infetados nas últimas 24 horas, segundo os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde este domingo.

O nosso país tem agora 50 164 casos confirmados e 1717 mortos no total.

Do número de novos infetados 155 são na região de Lisboa e Vale do Tejo, o que corresponde a 74 por cento do total. De resto, a única morte registada foi nesta região.

Há agora mais 207 pessoas recuperadas, de um total de 35.227 desde o início da pandemia. Há menos sete pessoas internadas do que na véspera – são agora 403 –, das quais 48 estão nos cuidados intensivos (menos duas do que no boletim da véspera).

Casos e óbitos por região:

Lisboa e Vale do Tejo: 25.448 casos (+155), 586 óbitos (+1)

Norte: 18.487 casos (+16), 828 óbitos (=)

Centro: 4.407 casos (+6), 252 óbitos (=)

Algarve: 853 casos (+15), 15 óbitos (=)

Alentejo: 688 casos (+17), 21 óbitos (+1)

Açores: 160 casos (=), 15 óbitos (=)

Madeira: 105 casos (=), 0 óbitos.