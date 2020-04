Uma bebé de 29 dias está infetada com covid-19 e foi internada no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa.



Uma fonte da unidade hospitalar disse à TVI24 que a bebé é a doente mais nova naquele hospital com o novo coronavírus.



Neste momento, de acordo com a mesma fonte, estão internadas no Hospital Dona Estefânia cinco crianças com covid-19.