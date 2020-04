Cerca de 150 membros da família real da Arábia Saudita estão infetados com o novo coronavírus revela o New York Times.

Entre eles, está o príncipe Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud, de 70 anos, governador de Riad, internado nos cuidados intensivos do Hospital King Faisal, diz o jornal, citando como fontes dois médicos com ligações ao hospital.

A família real inclui milhares de príncipes, muitos dos quais viajam com frequência para a Europa e os médicos acreditam que tenham levado o vírus para a Arábia Saudita no regresso.

O Rei Salman, de 84 anos, está em isolamento, num palácio perto da cidade de Jeddah, no Mar Vermelho. E o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, de 34 anos, que é de facto o governante, retirou-se com vários ministros para um local isolado na mesma costa.

Segundo o jornal norte-americano, o Hospital King Faisal diz estar em «alerta máximo», tendo preparadas mais de 500 camas para o afluxo esperado de membros reais sauditas infetados.

«As diretrizes devem estar prontas para os VIPs de todo o país», escreveu em comunicado a administração do hospital.

O reino decretou esta semana o recolher obrigatório em várias cidades e, ainda antes de ser relatado o primeiro caso de infeção no país, já tinham sido proibidas as deslocações a partir e em direção a Riad, Meca e Medina, suspensas as orações nas mesquitas e encerrados aos peregrinos os principais locais sagrados do Islão para limitar as infeções.