Covid-19: a distribuição do número de infetados por concelho

Lisboa continua a ser o concelho do país com mais casos confirmados de Covid-19.

De acordo com o mais recente boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde, a capital portuguesa ser agora 773 casos de contágio pelo novo coronavírus, mais 23 do que o concelho do Porto, que teve 20 novos casos nas últimas 24 horas, mais um do que Lisboa.

Relativamente ao balanço anterior, continuam a ser sete os concelhos com mais de 400 casos confirmados e há agora 27 acima da centena.

De referir que algumas autarquias reportam números diferentes da DGS.