O ministro da Administração Interna anunciou esta sexta-feira o levantamento da cerca sanitária imposta ao município de Ovar a 17 de março para conter a propagação a pandemia de Covid-19.

Eduardo Cabrita referiu, ainda assim, que o desconfinamento dos habitantes do concelho será gradual e com algumas restrições, nomeadamente ao nível da organização das empresas, havendo ainda limitações para os trabalhadores com mais de 60 anos.

Salvador Malheiro, presidente da câmara municipal de Ovar, avisou através das redes sociais que não serão permitidos passeios nas praias do concelho.

Esta quinta-feira à tarde, Ovar reportava 595 infetados por Covid-19, 60 recuperados e 25 óbitos.