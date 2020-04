É um marco histórico negro na pandemia da covid-19 em França, que nas últimas 24 horas registou 544 mortes em meio hospitalar e em lares e ultrapassou assim a fasquia das 21 mil vítimas mortais.



No país morreram, desde o início da pandemia 21.340 pessoas, anunciou Jérôme Salomon, diretor-geral da Saúde de França na conferência de imprensa diária para divulgação dos números do vírus. Desde o dia 1 de março, morreram em meio hospitalar 13.236 pessoas e neste período registaram-se 8.104 óbitos nos lares.



O número total de casos confirmados de pessoas contagiadas pelo novo coronavírus é de 119.151, sendo que nas últimas 24 horas registaram-se 1.827 novos casos. Quanto aos recuperados da doença até esta segunda-feira foram contabilizados um total de 40.657, sendo que destes, 1.587 tiveram alta no último dia.



Em França estão nesta altura hospitalizadas 29.741 pessoas devido aos efeitos do novo coronavírus sendo que 5.218 se encontram em unidades de cuidados intensivos, com esta a ser a segunda semana consecutiva em que o número de doentes em estado grave diminuiu.

