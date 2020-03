Espanha reportou 738 mortes por Covid-19 e ultrapassou a China em número total: os espanhóis chegaram esta quarta-feira aos 3.434 mortos, avança o El País, citando fontes das autoridades.



Na China o número de vítimas mortais é, nesta altura, de 3,281.



Espanha torna-se, assim, o segundo país do mundo com mais vítimas mortais do novo coronavírus, só atrás de Itália, que já regista mais de 6.800 mortes.



Há 42 mil espanhóis infetados, quase mais oito mil do que na última atualização do Ministério de Saúde daquele país (leia mais no site da tvi24).