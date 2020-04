O número total de mortes desde o início do surto da covid-19 nos Estados Unidos ultrapassou esta segunda-feira os 10 mil, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Os Estados Unidos registaram esta segunda-feira mais 1.150 mortes em 24 horas e cerca de 30 mil infetados, indica a Universidade Johns Hopkins.

No total, desde o início do surto, morreram nos Estados Unidos 10.783 pessoas e contabilizam-se oficialmente mais de 366 mil casos de infeção, sendo, de longe o país com mais casos de covid-19 oficialmente registados.