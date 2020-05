O Instituto de Israel para a Investigação Biotecnológica, do Ministério da Defesa, anunciou esta terça-feira ter desenvolvido um anticorpo para a Covid-19, estando a preparar a patente antes de contactar farmacêuticas com o objetivo de uma produção em escala comercial.



Em comunicado, o instuto refere que o centro de investigação assegura que o anticorpo que foi desenvolvido ataca e neutraliza o vírus nas pessoas doentes.

«De acordo com os investigadores do instituto, encabeçados pelo professor Shmuel Shapiro, a fase de desenvolvimento do anticorpo foi finalizada», refere a nota.

O ministro da Defesa de Israel, Naftali Benet, visitou o laboratório do instituto em Nezz Ziona, sul de Telavive, onde tomou conhecimento da investigação referindo que o «anticorpo ataca o vírus de forma monoclonal» qualificando o trabalho desenvolvido como «uma grande conquista».



Estou orgulhoso do pessoal do Instituto de Biotecnologia por este grande avanço. A criatividade e o pensamento judaico atingiram este grande resultado», referiu o ministro através do mesmo comunicado.

O documento não especifica se foram realizados ensaios em humanos.