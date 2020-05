Itália continua numa tendência positiva no combate à covid-19. De acordo com o mais recente balanço das autoridades, o país registou 802 novos casos nas últimas 24 horas, o número mais baixo desde 6 de março, dia em que foram anunciados 778 diagnósticos positivos. O número de óbitos registados também caiu para mínimos de dois meses: 165 mortes.

A Proteção Civil italiana informou ainda que há este domingo menos 1.518 casos ativos no país: são agora 83.324, sendo que se verificaram 2.155 recuperações no último dia, num total de 105.186.

Há agora 1.027 pessoas em unidades de cuidados intensivos, menos sete do que na véspera, e 13.618 hospitalizadas, menos 216 do que no balanço de sábado.

Desde o início da pandemia, Itália regista 30.560 óbitos por covid-19 e 219.070 diagnósticos positivos.