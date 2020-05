Itália ultrapassou nas últimas 24 horas a marca das 100 mil pessoas recuperadas de covid-19 desde o início da pandemia.

De acordo com a Proteção Civil italiana, o número de pacientes curados ascendeu dos 99.023 para os 103.031, uma subida de 4 mil.

No último dia registaram-se 1.083 novos casos e 194 óbitos em consequência da doença, menos do que na véspera. Nesta altura, há 84.842 casos ativos do vírus, menos 3.119 do que no anterior balanço das autoridades.

O número de doentes internados em unidades de cuidados intensivos também continuar a registar uma descida: são agora 1.034 pacientes, menos 134. A mesma tendência verifica-se com as outras hospitalizações: 13.834, menos 802 do que na sexta-feira.

Desde o início da pandemia, Itália contabiliza 218.268 casos de infeção e 30.395 óbitos por covid-19.