O surto do novo coronavírus, Covid-19, tem provocado alterações significativas no dia-a-dia dos portugueses e a declaração de estado de emergência por parte do Governo acentuou essa realidade. Em Lisboa, por exemplo, há sinais claros das mudanças no quotidiano.



A capital de Portugal está a lidar com uma realidade inimaginável e tenta alimentar a esperança de um futuro mais risonho. Como canta Sérgio Godinho, «hoje é o primeiro dia do resto da tua vida».