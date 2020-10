Portugal passou de 82.534 para 83.928 casos de covid-19 e de 2.050 para 2.062 mortes, de acordo com os dados desta sexta-feira, do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nas últimas 24 horas, os dados oficiais apontam para mais 12 mortes e mais 1.394 casos.

É o segundo dia com mais casos desde o início da pandemia em Portugal. Até agora só tinha havido um dia com mais casos: 10 de abril, que tem o recorde de 1.516 infetados.

Oito das mortes foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, três no Norte e uma no Centro. Por género, faleceram mais dez mulheres e dois homens.

Dos novos casos, o Norte foi a região que mais ocorrências novas registou: mais 689, correspondentes a 49,4 por cento dos novos casos. Em Lisboa e Vale do Tejo há mais 559 casos, no Centro 96, no Algarve 31, no Alentejo mais 11, na Madeira cinco e nos Açores três.

Há mais 647 pessoas dadas como recuperadas (52.164), mas o número de casos ativos volta a atingir um novo máximo: 29.702.

Há mais dez pessoas internadas (811) e mais dez nos cuidados intensivos (125).