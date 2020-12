Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 63 mortes e mais 1.577 novos casos de covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico deste domingo, da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Os novos dados mostram agora um total de 6.619 óbitos relacionados com a doença desde que foi detetada no país, além de um total de 394.573 casos confirmados.

Há mais 3.075 recuperados, para um total de 319.746 pessoas, o que representa uma descida no número de casos ativos, agora 68.208, menos 1.561 do que nas últimas 24 horas.

Más notícias, contudo, quanto ao número de internados: mais 80 (total de 2.870), apesar de haver menos nove nos cuidados intensivos (total de 504).

Foi no Norte que se registou novamente o maior número de casos diários, 717. Em Lisboa e Vale do Tejo, mais 464, no Centro mais 279, no Algarve mais 38, na Madeira mais 37, no Alentejo mais 32 e nos Açores mais dez.

Quanto aos óbitos, 24 foram em Lisboa e Vale do Tejo, 23 no Norte, 11 no Centro, quatro no Alentejo e um na Madeira.