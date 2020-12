Os números da covid-19 em Portugal evoluíram de 4.505 mortes para 4.577 e de 298.061 casos para 300.462 casos, de acordo com os dados desta terça-feira, da Direção-Geral da Saúde.

Os novos números indicam a existência de mais 72 óbitos e de mais 2.401 novos casos. Foram ultrapassados os 300 mil casos totais desde que foi detetada a doença em Portugal.

Houve uma descida significativa no número de casos ativos: até às 11 horas desta terça-feira, eram 75.008, menos 5.606 do que nas últimas 24 horas. Isto tem um contributo significativo do número de novos recuperados: mais 7.935, para um total de 220.877.

Números que também desceram foram os das pessoas internadas: há menos 67 no total, agora 3.275. Em cuidados intensivos, são menos quatro: 521.

Por região, o Norte registou mais 1.300 infeções (54,14 por cento dos novos casos), Lisboa e Vale do Tejo mais 538, o Centro mais 349, Alentejo mais 129, o Algarve mais 48, a Madeira mais 20 e os Açores mais 17.

Há mais 43 mortes registadas a Norte, 13 no Centro, 11 em Lisboa e Vale do Tejo, três no Alentejo e duas no Algarve.