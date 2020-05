Nas últimas 24 horas Itália registou 1.327 novos casos de Covid-19 e 243 óbitos em consequência da doença. São descidas em comparação com os números registados no dia anterior (1.401 e 374, respetivamente)

De acordo com os dados divulgados pela Proteção Civil de Itália, o número de casos ativos continua a descer: são agora 87.961, menos 1.663 do que no dia anterior. O número de recuperados é agora de 99.023 pessoas, mais 2.747 no que na véspera.

O número de pacientes hospitalizados (14.636) também está a diminuir, bem como os doentes em situação mais delicada e que estão internados em unidades de cuidados intensivos (1.168, menos 143 no que no balanço de quinta-feira.

Desde o início da pandemia, Itália já registou 217.185 casos e 30.201 mortes por covid-19.